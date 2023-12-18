Путин позвал глав стран СНГ на встречу в Петербург

Президент Владимир Путин позвал лидеров стран СНГ на неформальную встречу в Петербурге в конце декабря. Приглашение прозвучало в видеообращении к участникам заседания совета глав правительств стран Содружества.

Само заседание проходит в понедельник в Москве на территории комплекса ВДНХ. В своем обращении Путин обратился к главам правительств с просьбой передать "передать самые теплые приветствия" руководителям государств — членов СНГ.

Путин отметил, что рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с коллегами. По его словам, это должно произойти "в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге".

Накануне съезд "Единой России" поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах главы государства. Голосование будет длиться три дня, официальной датой выборов объявлено 17 марта 2024 года.

Фото: Kremlin.ru