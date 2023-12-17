Съезд единороссов поддержал Путина как кандидата в президенты

На проходящем 17 декабря съезде "Единой России" в Москве его участники единодушно одобрили фигуру Владимира Путина в качестве кандидата на очередных, пятых для него президентских выборах, передает партийная пресс-служба. Он собирается участвовать в электоральной процедуре как самовыдвиженец.

В своем выступлении глава партии Дмитрий Медведев заявил о необходимости активизировать всех сторонников партии для обеспечения кандидату нужного результата. На них ляжет ответственность в том числе по пресечению неких провокаций и попыток внешнего вмешательства в выборы.

"Победа президента Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной", - произнес Медведев.

Накануне кандидатуру Путина на президентские выборы, которые пройдут с 15 по 17 марта, выдвинула инициативная группа. Аналогичную встречу, преодолевая трудности, проводят в воскресенье сторонники журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой, тоже желающей баллотироваться на высший пост в стране.

фото: Telegram-канал Андрея Турчака