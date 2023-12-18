Число авиарейсов из Петербурга в Тбилиси снова увеличили

Спустя месяц после открытия авиасообщения между Петербургом и Тбилиси транспортная компания Red Wings уже во второй раз повысила частоту прямых рейсов. Об этом сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы".

Теперь самолеты на грузинском направлении будут курсировать не дважды, а трижды в неделю: по четвергам, вторникам и субботам.

Самолеты из Петербурга в грузинскую столицу не летали последние четыре года. После перерыва Red Wings запустила также рейсы в Кутаиси. Самолет по этому маршруту вылетает из Пулково каждую субботу.

Фото: ЗАКС.Ру