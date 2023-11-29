Количество авиарейсов из Петербурга в Тбилиси увеличится в два раза

Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси с одного до двух в неделю, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Теперь летать в Грузию можно будет не только по субботам, как это было раньше, а еще и по вторникам. Самолет из Петербурга будет вылетать по вторникам в 10:20, а приземляться спустя 4 часа.

Напомним, что прямые авиарейсы из Петербурга в Тбилиси возобновились 18 ноября. До этого последний раз самолет из Пулково в Грузию вылетал в 2019 году. Также авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы до Кутаиси с 2 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру