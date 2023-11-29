ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:14

Количество авиарейсов из Петербурга в Тбилиси увеличится в два раза

фото ЗакС политика Количество авиарейсов из Петербурга в Тбилиси увеличится в два раза

Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси с одного до двух в неделю, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Теперь летать в Грузию можно будет не только по субботам, как это было раньше, а еще и по вторникам. Самолет из Петербурга будет вылетать по вторникам в 10:20, а приземляться спустя 4 часа.

Напомним, что прямые авиарейсы из Петербурга в Тбилиси возобновились 18 ноября. До этого последний раз самолет из Пулково в Грузию вылетал в 2019 году. Также авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы до Кутаиси с 2 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама