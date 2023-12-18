"Фонтанка": В Калининском районе дворник скончался после падения сосульки с крыши

Сотрудник ЖКС погиб в Петербурге после падения наледи с крыши, сообщила 18 декабря "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев. По утверждению издания, инцидент произошел около 10 часов утра в понедельник в Калининском районе, на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы.

Согласно предварительной информации, наледь с крыши упала на голову 31-летнего человека в куртке сотрудника коммунальной службы. В результате произошедшего он скончался.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела из-за гибели рабочего в Невском районе. Накануне на улице Подвойского его завалило грунтом в ходе работ по изоляции трубы.

UPD: Как заявили РИА "Новости" в администрации Калининского района, погибший не работал дворником. По заявлению собеседницы агентства, речь идет о мужчине 1992 года рождения, "который около пяти утра вышел в один из магазинов, расположенных на первом этаже дома". При этом наледь на гражданина якобы упала с балкона на седьмом этаже, самостоятельно застекленного жильцами.

Фото: ЗАКС.Ру