Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей главреда "Медиазоны"*

Басманный суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова**, проинформировало 18 декабря издание. Протокол на журналиста был составлен по статье о публикации материалов иноагента без указания на его статус (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Суд признал Смирнова** виновным и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Подобная величина взыскания объясняется тем, что в этом случае наказание было назначено ему как должностному лицу — гендиректору ООО "ЗП"*, являющемуся учредителем издания.

В конце ноября ООО "ЗП"* было оштрафовано на 300 тысяч рублей по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях.

*Минюст внес "Медиазону" (учредитель — ООО "ЗП") в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

Фото: Медиазона* / YouTube (скриншот)