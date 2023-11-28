"Медиазона"* получила 300 тысяч рублей штрафа за несоблюдение закона об иноагентах

Басманный суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей учредителя "Медиазоны"*, компанию ООО "ЗП"*, рассказало издание 28 ноября. Компании вменили несоблюдение требования об указании в публикациях статуса иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Административное дело было зарегистрировано в первой половине октября. Как сообщали в издании, поводом к нему послужила публикация в Telegram-канале "Медиазоны"*.

Размер штрафа для юрлиц за отсутствие маркировки иноагента колеблется в пределах от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В начале ноября штраф в размере 40 тысяч рублей по той же статье был назначен главному редактору издания Сергею Смирнову**.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру