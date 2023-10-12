Суд в Москве рассмотрит протокол на "Медиазону"*

Административное дело о нарушении законодательства об иноагентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении учредителя "Медиазоны"* предстоит рассмотреть Басманному суду Москвы. Судя по сайту столичных судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 12 октября, дата заседания пока не определена.

По сообщению редакции, протокол на ООО "ЗП"* был составлен из-за отсутствия информации о статусе иностранного агента в Telegram-канале издания. Какие именно посты послужили причиной этого, неизвестно.

Накануне появилась информация о составлении протокола по аналогичной статье в отношении главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова**. Позже главный редактор Republic*** Дмитрий Колезев**** рассказал о протоколе в отношении себя, поступившем в суд Екатеринбурга. В вину журналисту ставят непредставление отчетности в Минюст.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Republic в единый реестр иностранных агентов

****Минюст внес Дмитрия Колезева в единый реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру