На главреда Republic* составили протокол за неисполнение законодательства об иноагентах

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит административное дело в отношении главного редактора Republic* Дмитрия Колезева**, обвиняемого в неисполнении законодательства об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Претензии к журналисту связаны с непредставлением отчетности в Минюст.

"Весточка с родины: Октябрьский районный суд Екатеринбурга собирается судить меня по административной статье за неисполнение законодательства об иностранных агентах. Я тоже по вам скучаю", — прокомментировал известие Колезев** в своем Telegram-канале.

По вменяемой статье журналисту грозит штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ранее стало известно о том, что суд в Екатеринбурге оштрафовал главреда "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова на 195 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Также в четверг депутат Госдумы Василий Пискарев пообещал передать членам Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ информацию об иноагентах и нежелательных в России организациях.

*Минюст внес Republic в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внес Дмитрия Колезева в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал "Колезев"**