Суд в Москве зарегистрировал протокол на главреда "Медиазоны"*

Бутырский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова**, сообщило издание 10 октября. Протокол на журналиста был составлен за отсутствие упоминания о статусе иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дело зарегистрировано 9 октября. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее Смирнова** дважды штрафовали за несоблюдение законодательства об иноагентах. Так, в минувшем июле ему назначили взыскание в размере 30 тысяч рублей.

В апреле 2022 года "Медиазона"* сообщила об отказе от маркировки своих публикаций в качестве иноагента.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Сергея Смирнова**