Комиссия ЗакСа обсудила инициативу об учреждении Дня Героя СВО

Члены постоянной комиссии Заксобрания Петербурга по молодежной политике и делам общественных объединений на заседании 18 декабря не стали поддерживать инициативу о введении новой памятной даты - Дня Героя Специальной военной операции. Его предлагается отмечать 24 февраля. В этот день авторы инициативы хотели, например, зажигать огонь на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Председатель комиссии, депутат Андрей Малков (ЛДПР) концептуально поддержал идею, но отметил, что подобные вопросы должны решаться на федеральном уровне. Дни воинской славы не входят в компетенцию городского закона о праздниках и памятных датах. Также он предложил дождаться окончания спецоперации.

- Нужно, чтобы было рассмотрено на федеральном уровне, и по завершению специальной военной операции. Так, события, имевшие место в истории, имеющие общенациональное историческое значение, праздники, памятные даты установлены в специальном федеральном законе - законе о днях воинской славы России. В нашем петербургском законе о праздниках и памятных датах устанавливаются даты, непосредственно связанные с городом и событиями в нем происходящими, - заявил Малков.

Глава комиссии предложил авторам обратиться к федеральным властям со своим предложением, а также пообещал оказать содействие в этом.

Идея принадлежит эксперту комиссии Кириллу Чигирину, а также его единомышленнику, который лично не смог презентовать документ.

Напомним, в этом году петербургский парламент учредил несколько памятных дат. Например, День участников поискового движения и День военной присяги.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру