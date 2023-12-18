В Псковской области задержали крымчанина по делу о госизмене

Сотрудники УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма по подозрению в передаче Украине фото- и видеоматериалов о военной технике и позициях российской армии, сообщил 18 декабря ТАСС со ссылкой на данные спецслужбы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ).

"В Себежском районе Псковской области задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству", — цитирует информагентство сообщение ФСБ.

По версии спецслужбы, задержанный во второй половине 2022 года делал фотосъемку и производил видеоматериалы о российской армии и передавал ее украинской стороне. Также он якобы определял координаты расположения военнослужащих и боевой техники.

В начале декабря ФСБ сообщала о задержании жителя Калининградской области, в вину которому вменялась передача сведений о войсковой части, где он ранее служил, а также вербовка исполнителей для поджогов различных организаций в 15 регионах России.

Фото: ЗАКС.Ру