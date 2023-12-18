Из-за залитых пеной дверей в домах военкоров были задержаны двое несовершеннолетних петербуржцев

Полиция задержала двоих несовершеннолетних жителей Петербурга по подозрению в повреждении входных дверей в домах двух военкоров монтажной пеной, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, уголовные дела из-за произошедшего уже возбуждены.

"Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей", — написала Волк.

Как рассказала представитель МВД, задержанные уже доставлены в отдел полиции для разбирательства. Силовики выясняют у них, "от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия".

Ранее стало известно о том, что неизвестные накануне вечером залили монтажной пеной входные двери в домах, где проживают военкоры Сапоньков и Стешин. Первый случай произошел в Приморском районе, по его итогам возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Аналогичный случай, произошедший в Красносельском районе, правоохранители квалифицировали как хулиганство (ст. 213 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру