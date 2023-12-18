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Во вторник в Петербурге ожидается ветер и подъем воды в Неве

фото ЗакС политика Во вторник в Петербурге ожидается ветер и подъем воды в Неве

В Петербурге ожидается ухудшение погоды, предупредил главный синоптик города Александр Колесов. Согласно его прогнозу, во вторник, 19 декабря, в Северной столице может усилиться ветер и подняться вода в Неве.

"Усиление ветра на акватории Финского залива начнется в начале дня, а с середины дня сильный ветер в порывах 15-20 м/с дойдет и до акватории Невской губы", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в прибрежных районах города будет очень ветрено. При этом из-за нагона воды из акватории Финского залива во второй половине дня следует ожидать повышения уровня воды в устье Невы. Он добавил, что наводнение в такой ситуации представляется маловероятным, но уровень воды может приблизиться к отметке наводнения. "Пока рассчитываем на подъем уровня до 130-150 см", — сообщил он.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС уточнили, что в прибрежных районах Петербурга следует ожидать усиления ветра до 23 м/с. 

Фото: ЗАКС.Ру


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