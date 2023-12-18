В центре Петербурга рухнувшая глыба льда отправила прохожего в больницу

В Петербурге случилось новое происшествие, связанное с непогодой и некачественной зимней уборкой. В Мучном переулке с крыши одного из домов опрокинулась глыба льда, попав по голове прохожему. Об этом пишет "Фонтанка".

Лишившемуся сознания мужчине оказали помощь другие пешеходы, вызвав скорую. В машину его погружали на носилках. Фотографии с места происшествия показывают, что лед в переулке убирают нерегулярно.

Напомним, что из-за потепления и сопутствующей гололедицы в городе объявлен повышенный уровень опасности. Несколькими часами ранее стало известно о первой жертве установившейся погоды: упавшая с крыши сосулька убила мужчину на Пискаревке.

Фото: ЗАКС.Ру