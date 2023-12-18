Госстройнадзор завел чат-бота в Telegram

В Петербурге Госстройнадзор запустил в Telegram чат-бота для помощи горожанам. Желающие смогут воспользоваться информационным помощником для прояснения ряда интересующих их вопросов о деятельности организации.

"Информационный помощник расскажет, как направить обращение к нам, что делать с шумными работами на строительной площадке и дефектами на объектах участникам долевого строительства", — рассказали в службе.

С помощью чат-бота горожане смогут получить сервисы с информацией о выданных разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Также помощник сможет предоставить информацию о требованиях по сносу объектов капитального строительства. Кроме того, он позволит записаться на прием и прояснить вопросы, возникающие при подаче обращений.

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