ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:05

В Приморском районе шесть машин тушат пожар по повышенному уровню сложности

фото ЗакС политика В Приморском районе шесть машин тушат пожар по повышенному уровню сложности

В Петербурге около часа назад поступил сигнал о возгорании в жилом доме № 60 по Школьной улице. Как сообщает региональный главк МЧС, по всей площади в эти минуты горит трехкомнатная квартира. Огонь объял 60 кв. метров.

Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. Из дома эвакуировали 26 человек.

Пламя тушат 27 специалистов при помощи шести пожарных расчетов. О наличии пострадавших пока ничего не сообщается.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Приморского района, инициировавшая проверку.

UPD 18:25 Пожар локализовали, открытое горение удалось ликвидировать, в связи с чем ранг сложности понизили до единицы. В квартире обнаружен погибший человек.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама