В Приморском районе шесть машин тушат пожар по повышенному уровню сложности

В Петербурге около часа назад поступил сигнал о возгорании в жилом доме № 60 по Школьной улице. Как сообщает региональный главк МЧС, по всей площади в эти минуты горит трехкомнатная квартира. Огонь объял 60 кв. метров.

Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. Из дома эвакуировали 26 человек.

Пламя тушат 27 специалистов при помощи шести пожарных расчетов. О наличии пострадавших пока ничего не сообщается.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Приморского района, инициировавшая проверку.

UPD 18:25 Пожар локализовали, открытое горение удалось ликвидировать, в связи с чем ранг сложности понизили до единицы. В квартире обнаружен погибший человек.

Фото: ЗАКС.Ру