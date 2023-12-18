Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла за неделю более чем на треть

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге вырос за прошедшую неделю более чем на 40%, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора. Превышение эпидпорога в городе фиксируется вторую неделю подряд.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 41,4%, вторую календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", — гласит сообщение ведомства.

На прошедшей неделе отмечался рост заболеваемости гриппом. При этом общая доля вируса в общей структуре заболеваемости респираторными инфекциями составила 8%.

По состоянию на 18 декабря от гриппа привились 3,37 миллиона петербуржцев, в том числе 538 тысяч детей.

Ранее стало известно о перепрофилировании 410 коек в Госпитале для ветеранов войн под прием инфекционных больных. Сейчас в городе занято более 80% коек для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусом.

Фото: ЗАКС.Ру