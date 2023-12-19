Полиция Петербурга 16 и 17 декабря проверила 5 тысяч мигрантов

Петербургская полиция запускает практику еженедельных рейдов в сферах миграции, общественного питания и безопасности на дорогах, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В выходные, 16 и 17 декабря, правоохранительные органы провели первый комплексный рейд. В ходе него были проверены 5 тысяч мигрантов, из которых более тысячи оказались нелегальными. В отношении них составлены административные протоколы.

За распитие алкоголя в общественных местах, за появление в них в нетрезвом виде и за мелкое хулиганство привлечено 295 человек.

Также полиция проверила более 600 кафе, баров и ресторанов. В общей сложности было изъято более 3,5 тысячи литров незаконного спиртного.

Кроме этого, проверку осуществляли сотрудники ГИБДД. Они выявили 400 водителей, которые нарушили ПДД. Среди них 119 оказались мигрантами.

Фото: ЗАКС.Ру