В Петербурге назначен новый военный комиссар

Министерством обороны России на должность военного комиссара Петербурга назначен полковник Марат Урмансов, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Урмансов уже был военным комиссаром, но в Брянской области. Там он проработал с 2021 по 2023 год.

Марат Урмансов родился в Оренбургской области в селе Татарская Каргала. Полковник закончил Казанское военное училище. С 1998 по 2012 года проходил военную службу в Приволжье и на Северном Кавказе.

Принимал участие в конфликтах между Грузией и Абхазией и в Чеченской Республике.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ