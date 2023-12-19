"Почта России" назначила нового главу управления в Петербурге и Ленобласти

"Почта России" назначила на должность топ-менеджера в управлении федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти Александра Вакуленко, об этом 19 декабря пишет "Деловой Петербург".

Новый глава будет отвечать за работу филиалов в макрорегионе "Северо-Запад". Уточняется, что основной задачей Вакуленко будет модернизация отделений.

Александр Вакуленко работает в "Почте России" с 2010 года. Ранее он уже работал на должности топ-менеджера и возглавлял почтовое управление в Самарской области и макрорегионе "Волга". Также Вакуленко преподает в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

Фото: ЗАКС.Ру