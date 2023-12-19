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На Новочеркасском проспекте льдина с крыши упала на коляску с ребенком

фото ЗакС политика На Новочеркасском проспекте льдина с крыши упала на коляску с ребенком

В Красногвардейском районе Петербурга лед с крыши упал на коляску, в которой находился ребенок, об этом 19 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Падение льдины произошло у дома на Новочеркасском проспекте. По словам очевидцев, женщина шла с коляской по тротуару. В коляске находилась ее двухлетняя дочь.

Глыба льда с крыши упала прямо на ребенка. По итогу у коляски отлетели колеса, а девочка получила травму головы. Сейчас потерпевший ребенок находится в больнице.

Последний раз кровлю дома чистили в воскресенье, 17 декабря. Как сообщили в администрации района, тогда у дома чистили только козырьки. Кроме этого, там добавили, что девочка не получила серьезных травм.

На данный момент на месте работают сотрудники следственного комитета.

Напомним, что в период оттепели в Петербурге от наледи пострадали 11 автомобилей и 16 горожан.

Фото: ЗАКС.Ру


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