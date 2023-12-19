В Петербурге наледь сбила с ног 16 петербуржцев

В Петербурге период оттепели повредил 11 автомобилей и снес 16 горожан, об этом 19 декабря пишет 78.ru.

Восемь человек пострадали от гололеда у метро, на переходах и у магазинов, а из-за схода наледи с крыш в виде льда и замерзшего снега пострадали еще семь человек. Один человек упал со снегохода.

Кроме людей, пострадали автомобили петербуржцев в Центральном, Московском и Выборгском районах. В общей сложности 11 автомобилей были повреждены сходом ледяных масс с крыш. Чаще всего наледь падала с крыш во дворах жилых домов.

Напомним, что в Калининском районе дворник скончался после падения сосульки с крыши 18 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру