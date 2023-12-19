Петербург оказался на первом месте по смертям от ковида за неделю

За прошедшую неделю в Петербурге от последствий коронавируса скончались 39 человек, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием. Это больше, чем в целом по Центральному федеральному округу вместе с Москвой, где было зафиксировано в общей сложности 38 смертей от ковида, из которых 27 случаев пришлись на столицу.

В целом же с 11 по 17 декабря в Петербурге выявили 11 775 новых пациентов с ковидом, а выздоровевшими признали 10 993 человека. Из числа больных 742 пациентам потребовалась госпитализация.

Что касается данных по всей России, то за неделю в стране зафиксировали 96 903 заболевших при 104 752 выздоровевших. Госпитализации подверглись 8 701 человек, скончались от последствий коронавируса 164 пациента.

В минувший понедельник в Петербурге развернули дополнительные 410 коек для лечения больных ковидом. Из имеющихся мест более 80 % в городе заняты пациентами.

Фото: ЗАКС.Ру