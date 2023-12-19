Минобороны планирует довести численность войск до 1,5 млн человек, заявил Шойгу

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих, об этом 19 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"С 1 декабря приступили к выполнению указа по наращиванию сил до 1 млн 320 тысяч человек. В связи со вступлением Финляндии и предстоящим вступлением Швеции в НАТО, формируем Ленинградский и Московский военные округа. Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих", – сказал Сергей Шойгу.

Кроме этого, планируется до конца 2024 года довести численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. По словам Шойгу, сейчас ежедневно заявления на контракт подают больше 1,5 тысячи граждан.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"