Путин подписал закон о запрете использования телефонов во время уроков в школах

Президент России Владимир Путин подписал документ с изменениями в закон об образовании, согласно которому телефоны на уроках можно будет использовать только в крайних случаях, об этом 19 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документ.

Теперь ученики школ не смогут пользоваться телефонами во время уроков даже в учебных целях. Исключение – чрезвычайные ситуации, которые связаны с жизнью и здоровьем сотрудников и учащихся.

Изменения вступили в силу со дня официального опубликования.

Напомним, что в начале декабря Государственная дума приняла в третьем чтении изменения в закон об образовании. Помимо запрета использования телефонов на уроках, в школах вводятся обязательные уроки труда, однако эти поправки вступят в силу лишь с 1 сентября 2024 года.

Фото: kremlin.ru