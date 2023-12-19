В Москве суд рассмотрит протокол на создателя Mr. Freeman

Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении автора мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*, сообщил 19 декабря ТАСС. Мультипликатора заподозрили в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

"В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ <...> в отношении Мунтяна П.А.*", — сообщили информагентству в суде.

Дата рассмотрения протокола пока не определена.

Что именно послужило поводом для составления протокола, не уточняется.

В середине апреля Мунтян* был внесен в реестр иноагентов. Комментируя принятое решение, в Минюсте заявили, что тот якобы выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и участвовал в сборе средств в поддержку Украины.

*Минюст внес Павла Мунтяна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру