Справороссы предложили упростить выдачу ВНЖ иностранцам, преследуемым за поддержку России

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о выдаче вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам, которые подвергаются в своей стране уголовному преследованию за поддержку России. Авторами инициативы выступили члены парламентской фракции "Справедливая Россия — За правду".

По мысли законотворцев, выдавать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание следует тем иностранным гражданам, которые преследуются в своих странах за поддержку внутренней и внешней политики России или же за высказывания в поддержку населяющих ее народов. Для узаконивания подобной практики справороссы считают нужным внести соответствующие изменения в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

"На территории иностранных государств происходит активное преследование людей, выражающих поддержку позиции Российской Федерации и специальной военной операции, а также лояльность политике нашей страны", — считают депутаты. Подобная ситуация делает особенно актуальной в их глазах проблему защиты Россией иностранцев от преследования за рубежом.

Фото: ЗАКС.Ру