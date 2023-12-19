СК и прокуратура начали проверку после падения льда на коляску с ребенком в Петербурге

Петербургские следственный комитет и прокуратура занялись инцидентом на Новочеркасском проспекте, где наледь с крыши упала на коляску с ребенком, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службах ведомств.

Во вторник, 19 декабря, во время падения наледи с крыши женщина шла с коляской по Новочеркасскому проспекту. В коляске был двухлетний мальчик. В итоге ребенок был госпитализирован с травмой головы.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Петербургский СК планирует дать оценку действиям коммунальных служб, которые занимаются уборкой крыш зданий от снега и наледи.

Кроме СК, прокуратура также поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Фото: ЗАКС.Ру