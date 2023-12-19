Суд в Москве оштрафовал Майкла Наки* за невыполнение иноагентского законодательства

Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки* за неисполнение требований законодательства об иноагентах. Протокол на него был составлен за непредоставление отчетности в Министерство юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).
"Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении", — рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, что соответствует нижней границе возможного наказания по этой статье.
Ранее Наки* был также оштрафован на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в своих публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов