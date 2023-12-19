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Новости 18:46

Суд в Москве оштрафовал Майкла Наки* за невыполнение иноагентского законодательства

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал Майкла Наки* за невыполнение иноагентского законодательства

Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки* за неисполнение требований законодательства об иноагентах. Протокол на него был составлен за непредоставление отчетности в Министерство юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении", — рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, что соответствует нижней границе возможного наказания по этой статье.

Ранее Наки* был также оштрафован на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в своих публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Накипело. Майкл Наки*"


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