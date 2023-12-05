Майкл Наки* получил штраф за отсутствие плашки иноагента

Видеоблогер Майкл Наки* должен будет выплатить штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в своих публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщило 5 декабря РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей, что соответствует минимальной величине штрафа за неуказание о статусе иноагента.

"Наки М. С.* признан виновным. <...> Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", — передает информагентство сообщение суда.

Также 8 декабря суд должен будет рассмотреть еще один протокол, составленный на Наки*. В этом случае его обвиняют в непредставлении отчетности иноагента в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

В статусе иноагента Наки* находится с сентября прошлого года. В конце лета его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ). Сам он находится за границей.

Также во вторник штраф за отсутствие плашки иноагента в опубликованном весной посте получил публицист Александр Невзоров**.

*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Накипело. Майкл Наки*"