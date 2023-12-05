Суд оштрафовал Невзорова* за публикации без иноагентской плашки

Приморский районный суд заочно оштрафовал публициста Александра Невзорова* за размещение публикации без упоминания об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Взыскание по этой статье стало не первым для петербургского журналиста.

Причиной для составления протокола на Невзорова* стал пост в его Telegram-канале. Публикация вышла вечером 8 марта "без указания на то, что указанный материал произведен и (или) распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента", сообщили 5 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Наказание по вмененной журналисту статье предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В июле Приморский суд уже рассматривал протокол по той же административной статье в отношении Невзорова*. В тот раз его точно так же оштрафовали на 40 тысяч рублей. Позже, уже в октябре, суд оштрафовал публициста на те же 40 тысяч рублей за непредставление в Минюст отчетности иноагента.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)