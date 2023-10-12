Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за непредставление данных Минюсту

Приморский районный суд оштрафовал публициста Александра Невзорова* за непредставление отчетности иноагента Министерству юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), рассказали ЗАКС.Ру 12 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно сообщению судебной пресс-службы, Невзорову* вменялось непредставление в установленный законом срок информации в контролирующий орган. Крайней датой для подачи отчетности было 15 января 2023 года.

Сумма наложенного на Невзорова* взыскания составила 40 тысяч рублей. Сам он в суде не присутствовал, поскольку находится за рубежом.

О поступлении протокола на журналиста стало известно месяцем ранее.

Ранее появилась информация, что Басманный суд Москвы снял арест с участка Невзорова* в Лисьем Носу. Как уточнили в прокуратуре, земля все равно находится под арестом в соответствии с решением Приморского суда Петербурга, поэтому на ее судьбе это никак не сказалось.

Также в четверг штраф в размере 40 тысяч рублей за непредставление отчетности иноагента получил журналист Андрей Захаров**.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

Фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)