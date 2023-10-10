Генпрокуратура: Арест на участок Невзорова* остался в силе

Судебный арест, наложенный на земельный участок публициста Александра Невзорова* на побережье Финского залива, по-прежнему остается в силе, заявили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре. Ранее Басманный суд Москвы снял арест с принадлежащей журналисту земли в поселке Лисий Нос.

Приморский районный суд Петербурга арестовал земельный участок 18 сентября 2023 года. Это произошло по иску городской прокуратуры, добивающейся передачи имущества в пользу комитета имущественных отношений.

По версии прокуратуры, Невзоров* незаконно владеет двумя территориями в Лисьем Носу. Ведомство утверждает, что он их не выкупал у города.

Что касается решения Басманного суда, то он наложил арест на имущество публициста в мае 2022 года. В феврале 2023 года Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про армию. В решении суда ничего не говорилось об участках в Лисьем Носу.

"Оснований для сохранения ареста на указанный участок в уголовном деле [рассмотренным Басманным судом. — ЗАКС.Ру] не имеется, меры к обеспечению сохранности имущества до вынесения итогового решения приняты Приморским районным судом", — резюмировали в Генпрокуратуре.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)