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Новости 17:23

В петербургские суды поступили "иноагентские" протоколы на Белоцерковскую* и Невзорова**

фото ЗакС политика В петербургские суды поступили "иноагентские" протоколы на Белоцерковскую* и Невзорова**

На блогеров Веронику Белоцерковскую* и Александра Невзорова** составили административные протоколы по статье о нарушении "иноагентского" законодательства (ст.19.34 ч.2 КоАП). Материалы дел зарегистрировали 7 сентября: протокол Белоцерковской* - Петроградский районный суд, Невзорова** - Приморский райсуд. Дата рассмотрения еще не назначена. 

Им вменяется непредоставление сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах. Белоцерковской* и Невзорову** может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 

Ранее Белоцерковскую заочно приговорили к 9 годам лишения свободы за "фейки" о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). По этой же статье Невзорову** заочно присудили 8 лет лишения свободы. Оба приговора вступили в силу. 

 

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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