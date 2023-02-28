Приговор Невзорову* за фейки об армии вступил в законную силу

Вынесенный журналисту Александру Невзорову* заочный приговор вступил в законную силу, передает 28 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Как отмечается, представители публициста не стали обжаловать оглашенное ранее решение.

"Приговор в отношении Невзорова* вступил в законную силу 16 февраля, апелляционная жалоба в интересах осужденного в Басманный районный суд Москвы не поступала", — приводит информагентство слова представителя суда.

Басманный суд 1 февраля признал Невзорова* виновным в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорил к восьми годам лишения свободы. Причиной этого стали посты в соцсетях журналиста о событиях в Мариуполе и Буче, содержание которых не соответствовало официальной позиции Минобороны.

В середине февраля судебные приставы взыскали с Невзорова* 10 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ). Сам публицист с весны 2022 года пребывает за границей.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов