Приговор Белоцерковской* по делу о фейках вступил в силу

Вынесенный блогеру и основательнице журнала "Собака.ру" Веронике Белоцерковской* приговор по делу о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) вступил в силу, сообщило 22 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Как рассказали информагентству, попыток обжаловать решение не совершалось.

"Приговор в отношении Белоцерковской* обжалован не был и вступил в законную силу", — сообщили ТАСС в суде.

В начале февраля Басманный суд заочно приговорил Белоцерковскую* к девяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в публикации в Instagram** постов о спецоперации, в которых она высказывала отличную от официальной точку зрения на конфликт.

В середине января адвокат блогера сообщила, что у ее подзащитной арестовали имущество на общую сумму в 153 миллиона рублей. При этом она отметила, что "санкция статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей".

*Минюст внёс Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена