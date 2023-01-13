Адвокат Белоцерковской* озвучила стоимость ее арестованного имущества

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера и основательницы издания "Собака.ру" Вероники Белоцерковской* на общую сумму 153 миллиона рублей, следует из слов ее адвоката Эльвиры Кашигиной. Сумму юрист огласила в ходе первого заседания по существу дела на процессе о распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении ее подзащитной.

"Здесь арестовано имущество на 153 миллиона рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей", — приводит РИА "Новости" слова адвоката относительно ходатайства о продлении ареста собственности Белоцерковской*.

Сама блогер, проживающая за рубежом, в суд не явилась.

В конце июня Басманный суд наложил арест на различное жилье Белоцерковской* в Москве и Петербурге, а также на машино-место и земельный участок. Общая сумма имущества при этом была неизвестна.

Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал дело блогера для рассмотрения по существу. По версии следствия, весной прошлого года она опубликовала несколько постов в Instagram** о событиях в Буче и Мариуполе. Трактовка событий в изложении Белоцерковской* расходилась с официальной позицией Минобороны.

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иностранных агентов

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена