Суд в Москве заочно приговорил Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии по делу о "фейках"

Басманный суд Москвы заочно назначил блогеру Веронике Белоцерковской* 9 лет колонии по уголовному делу о распространении "фейков" про Вооружённые силы РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Суд полностью удовлетворил срок, запрашиваемый гособвинением.

Поводом для возбуждения дела в отношении издательницы журнала "Собака.ru" стали её рассуждения о событиях в Мариуполе и Буче, опубликованные в соцсетях. Содержание заметок отличается от официальной позиции Минобороны РФ.

Белоцерковская* уже давно находится не в России. В прошлом месяце стало известно, что сумма её арестованного имущества в Москве и Петербурге составила 153 млн рублей, тогда как максимальный штраф в рамках производства не может превышать 5 млн.

*Минюст внёс Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов