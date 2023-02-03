Для Вероники Белоцерковской* запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение обратилось с ходатайством в суд, запросив для медиаменеджера и блогера Вероники Белоцерковской* девять лет заключения. Как сообщает ТАСС, издателя журнала "Собака.ru" требуют признать виновной рамках дела о фейках про Вооруженные Силы (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Фигурантку преследуют за ее посты в социальных сетях, датированные прошлой весной и посвященные событиям в Мариуполе и Буче. Содержание публикаций расходится с той картиной военной спецоперации, на которой настаивает Минобороны.

Основательница популярного журнала находится не в России. В прошлом месяце стало известно, что сумма ее арестованного имущества в Москве и Петербурге составила 153 млн рублей, тогда как максимальный штраф в рамках производства не может превышать 5 млн.

На текущей неделе такой же срок запросили для публициста Александра Невзорова** по аналогичному делу. Суд заочно приговорил его к восьми годам колонии.

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал "Ника Белоцерковская / belonika"