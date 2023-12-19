Участнице "Левого сопротивления"* Крыловой назначили два года колонии

Фигурантка "Левого сопротивления"* Алена Крылова** выслушала 19 декабря приговор на заседании Мещанского суда Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, активистке назначили два года колонии по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

"Крыловой** назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на шесть месяцев", — передает судебная пресс-служба.

В минувшем июне Крылова** была задержана и арестована в Киргизии, позже ее выдали в Россию. С декабря 2021 года она обвинялась в создании экстремистского сообщества.

*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена

**Алена Крылова внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram