Петербургские силовики обнаружили 650 кг наркотиков

В Петербурге изъяли крупную партию наркотиков общим объемом 650 кг, об этом 20 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В пятницу, 15 декабря, следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по статье о приготовлении к сбыту наркотиков организованной группой в крупном размере (ст.30, ч.5 ст,228.1 УК РФ). Кировский районный суд назначил меру пресечения в виде ареста двум петербуржцам, которые могут быть причастными к делу.

Одну из партий попытались передать накануне в гаражах на проспекте Народного Ополчения. Тогда объем наркотиков составил 100 кг.

В итоге сотрудники Госбезопасности задержали троих петербуржцев: предпринимателя Евгения Яцука, слесаря Артура Лукьянчикова и сборщика Антона Хаметова. Последние два ранее уже были судимы по той же статье. Всего в процессе обысков сотрудники ФСБ обнаружили 650 кг наркотиков.

Фото: ЗАКС.Ру