Суд в Москве определился с датой рассмотрения дело в отношении автора Mr. Freeman

Хорошевский районный суд Москвы избрал дату рассмотрения административного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении создателя мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*. Как рассказали ТАСС, заседание состоится в ближайшую пятницу, 22 декабря.

"Заседание суда по делу Мунтяна* назначено на 22 декабря на 09:00 мск", — рассказали информагентству в суде.

Что именно послужило поводом для составления протокола на мультипликатора, доподлинно неизвестно. Наказание по вменяемой ему статье предусматривает для граждан наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Сам Мунтян* с апреля находится в реестре иноагентов. В Минюсте объяснили это тем, что он якобы участвовал в сборе средств для Украины, распространял материалы иноагентов и высказывался против СВО. О составлении протокола на него стало известно накануне.

*Минюст внес Павла Мунтяна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру