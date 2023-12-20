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Новости 11:40

В президенты России выдвинулось 16 человек

фото ЗакС политика В президенты России выдвинулось 16 человек

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что документы о выдвижении в президенты России подали в избирком уже 16 человек. Об этом она рассказала на заседании Центризбиркома 20 декабря.

Памфилова добавила, что сейчас у ЦИК идут "горячие деньки". Она предположила, что в президенты выдвинутся ещё несколько человек. 

- Как мы предполагаем, исходя из той информации, которая у нас есть, ещё добавятся [кандидаты]. Кампания вступила в активную фазу, - сказала Памфилова. 

Напомним, Центризбирком на заседании 20 декабря зарегистрировал инициативную группу граждан по поддержке самовыдвижения в президенты Владимира Путина. Ему разрешили открыть избирательный счет. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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