В президенты России выдвинулось 16 человек

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что документы о выдвижении в президенты России подали в избирком уже 16 человек. Об этом она рассказала на заседании Центризбиркома 20 декабря.

Памфилова добавила, что сейчас у ЦИК идут "горячие деньки". Она предположила, что в президенты выдвинутся ещё несколько человек.

- Как мы предполагаем, исходя из той информации, которая у нас есть, ещё добавятся [кандидаты]. Кампания вступила в активную фазу, - сказала Памфилова.

Напомним, Центризбирком на заседании 20 декабря зарегистрировал инициативную группу граждан по поддержке самовыдвижения в президенты Владимира Путина. Ему разрешили открыть избирательный счет.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру