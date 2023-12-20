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Новости 11:53

ФАС раскрыла картель на торгах по поставке питания с участием компании из Петербурга

фото ЗакС политика ФАС раскрыла картель на торгах по поставке питания с участием компании из Петербурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель с участием петербургской компании на торгах по поставке питания в медицинские и бюджетные учреждения Москвы, Московской и Калужской областей, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ФАС.

Сотрудниками ФАС установлено, что компании ООО "Веста" и ООО "АСТ Сервис" из Петербурга заключили соглашение, которое являлось антиконкуретным, для того, чтобы поддержать цены на торгах.

Компании заключали одинаковые договоры, которые отличались только в цене, и представляли их в заявки для участия в конкурсах. Такая махинация помогала заключать государственные контракты с минимальным снижением. 

В общей сложности ФАС выявила картель на сумму более 1,9 млрд рублей. Одна из компаний призналась в содеянном и направила обращение в ФАС по этому поводу. Так ООО освободило себя от административной ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру


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