На намыве Васильевского острова открыли развязку с ЗСД

Утром в среду, 20 декабря, открылась первая очередь новой развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД), которая свяжет дорогу с намывными территориями Васильевского острова, об этом 20 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Всего сдано два съезда на ЗСД и один с ЗСД: на ЗСД в сторону реки Екатерингофки, на ЗСД в сторону набережной Макарова и с ЗСД на проспект Крузенштерна. Полностью завершить строительство развязки планируют в 2025 году.

На церемонию открытия развязки приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, работа выполнена раньше срока, а вице-губернатор Николай Линченко рассказал о будущих планах в строительстве.

Общая стоимость строительства составила 4,26 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру