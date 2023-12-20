Суд в Петербурге оштрафовал бодибилдера Александра Шпака за дискредитацию ВС РФ

Василеостровский районный суд Петербурга 19 декабря признал бодибилдера Александра Шпака виновным в дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов города.

Протокол на Шпака петербургские силовики передали в суд в конце ноября. Ранее блогер неоднократно привлекался к ответственности по аналогичной статье в Москве. В основном основанием для этого становились его публикации в личном Telegram-канале, в которых он критически высказывался о спецоперации.

Сам Шпак уже длительное время находится за границей. У него есть аккаунт в запрещенной социальной сети, на который подписаны более 2,5 млн человек.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру