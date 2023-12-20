ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:55

Суд в Петербурге оштрафовал бодибилдера Александра Шпака за дискредитацию ВС РФ

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оштрафовал бодибилдера Александра Шпака за дискредитацию ВС РФ

Василеостровский районный суд Петербурга 19 декабря признал бодибилдера Александра Шпака виновным в дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов города. 

Протокол на Шпака петербургские силовики передали в суд в конце ноября. Ранее блогер неоднократно привлекался к ответственности по аналогичной статье в Москве. В основном основанием для этого становились его публикации в личном Telegram-канале, в которых он критически высказывался о спецоперации. 

Сам Шпак уже длительное время находится за границей. У него есть аккаунт в запрещенной социальной сети, на который подписаны более 2,5 млн человек. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама