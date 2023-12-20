Численность войск увеличат за счет контрактников, заявил Картаполов

Увеличение численности Вооруженных сил в России произойдет за счет контрактников, заявил 20 декабря глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова прозвучали в качестве комментария к сделанному накануне заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу о планах увеличить численность армии до полутора миллиона человек.

"Именно за счет контрактников. <...> Контрактники — это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", — передает слова депутата РИА Новости.

Также Картаполов высказал мнение об отсутствии необходимости увеличивать призыв срочников на военную службу.

На расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник Шойгу заявил, что ежедневно в армию вступают по полторы тысячи человек. По его словам, к концу 2024 года численность контрактников планируется довести до 745 тысяч человек.

Фото: Минобороны России