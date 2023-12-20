Ступени вестибюля станции "Сенная площадь" просели из-за осадков и реагентов

В петербургском метрополитене назвали причину проседания ступеней вестибюля станции "Сенная площадь", об этом 20 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Вечером во вторник, 19 декабря, вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрыли на вход и выход пассажиров по техническим причинам, а именно из-за дефекта ступеней. В ночь на 20 декабря специалисты должны были начать ремонт, однако, как рассказали в пресс-службе метро, сначала нужно было установить причину проседания ступеней.

По итогам осмотра причину установили. В пресс-службе рассказали, что железобетонные плиты потеряли устойчивость из-за коррозии, которая возникла из-за осадков и реагентов. Сейчас организованы восстановительные работы, однако о сроках их проведения сообщат позже.

Фото: ЗАКС.Ру