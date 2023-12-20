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Новости 14:20

Колокольцев рассказал, откуда совершаются киберпреступления в России

фото ЗакС политика Колокольцев рассказал, откуда совершаются киберпреступления в России

В России за пять лет выросло количество киберпреступлений в два раза, и большинство из них – тяжкие и особо тяжкие, об этом 20 декабря на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По словам Колокольцева, сейчас киберпреступления составляют треть всех зарегистрированных преступлений. Чаще всего это кражи и мошенничество.

Также министр отметил, что в последнее время увеличилось количество киберхищений, в которых преступники выдают себя за сотрудников государственных органов или банков. Чаще всего жертвами таких преступлений становятся люди пенсионного возраста. Кроме хищений денежных средств, очень популярно среди мошенников создавать фальшивые сайты, на которых пользователи вводят свои конфиденциальные данные.

Владимир Колокольцев рассказал, что в основном такие преступления исходят из-за рубежа, включая Украину.

Фото: kremlin.ru


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